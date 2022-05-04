"Неймовірні звірства російської армії необхідно розслідувати і покарати": спікер парламенту Молдови Ігор Гросу відвідав Бучу

Про це пише не сторінці у фейсбук спікер парламенту Молдови Ігор Гросу.



"Офіційний візит до України розпочався з міста Буча, одного з населених пунктів у передмісті Києва, що зазнали неймовірних звірств із боку російської армії. Ця війна має бути зупинена, а воєнні злочини розслідувані та покарані", – написав Ігор Гросу.

28 квітня прокурори Бучанської окружної прокуратури Київської області заочно повідомили про підозру 10 військовослужбовцям 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ збройних сил РФ у складі 35 загальновійськової армії у жорстокому поводженні з цивільним населенням й інших порушеннях законів та звичаїв війни.

На Київщині правоохоронці знайшли тіла ще чотирьох, українців, убитих окупантами. Серед них 10-річна дівчинка та 92-річна бабуся.

29 квітня у Бучанському районі Київщини знайшли тіла трьох чоловіків, яких окупанти спершу довго катували, а потім убили.

У тілах жителів Бучі та Ірпеня судові медики виявляють металеві дротики від снарядів російської артилерії.

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