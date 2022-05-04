"Неймовірні звірства російської армії необхідно розслідувати і покарати": спікер парламенту Молдови Ігор Гросу відвідав Бучу
Сьогодні, 4 квітня, спікер парламенту Молдови Ігор Гросу відвідав Бучу під час візиту в Україну. Він наголосив, що війну необхідно зупинити, а воєнні злочини РФ – розслідувати
Про це пише не сторінці у фейсбук спікер парламенту Молдови Ігор Гросу.
"Офіційний візит до України розпочався з міста Буча, одного з населених пунктів у передмісті Києва, що зазнали неймовірних звірств із боку російської армії. Ця війна має бути зупинена, а воєнні злочини розслідувані та покарані", – написав Ігор Гросу.
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