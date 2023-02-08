"Незабаром": Кулеба анонсував відправку Україні Великою Британією танків Challenger та іншої допомоги
Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що день візиту Володимира Зеленського до Великої Британії "буде дуже корисним" для Сил оборони: незабаром до України прибудуть танки Challenger та інша допомога
Про це мовиться в повідомленні Дмитра Кулеби у фейсбуці.
Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що день візиту президента України до Великої Британії буде корисним для Сил оборони: незабаром ЗСУ отримають танки Challenger та іншу допомогу.
"Мав за честь скористатися послугами авіакомпанії Royal Air Force. Незабаром цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger та вкрай шкідливі для російського окупанта інші речі. А для України та її Сил оборони сьогодні буде дуже корисний день. Дуже", - ствердив міністр закордонних справ.
- Нагадаємо, у середу, 8 лютого, Володимир Зеленський виступив у парламенті Великої Британії, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це - "крила для свободи".
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