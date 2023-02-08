Про це мовиться в повідомленні Дмитра Кулеби у фейсбуці.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що день візиту президента України до Великої Британії буде корисним для Сил оборони: незабаром ЗСУ отримають танки Challenger та іншу допомогу.

"Мав за честь скористатися послугами авіакомпанії Royal Air Force. Незабаром цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger та вкрай шкідливі для російського окупанта інші речі. А для України та її Сил оборони сьогодні буде дуже корисний день. Дуже", - ствердив міністр закордонних справ.