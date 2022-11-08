Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Незаконне буріння нафти: Рада ЄС продовжила санкції проти Туреччини

Незаконне буріння нафти: Рада ЄС продовжила санкції проти Туреччини

8 листопада, 2022 вiвторок
18:24
Економіка Туреччина

Рада ЄС у вівторок, 8 листопада, продовжила санкції проти Туреччини у відповідь на несанкціоновану геологорозвідувальну діяльність у Східному Середземномор'ї на рік, до 12 листопада 2023-го

Про це повідомило видання "Європейська правда".

Відомо, що режим санкцій за незаконне буріння в Середземномор’ї було запроваджено у жовтні 2019 року, коли ЄС підтвердив повагу до суверенітету Кіпру та запропонував Європейській комісії подати пропозиції щодо обмежувальних заходів.

Опісля, у лютому 2020 року під санкції потрапили дві фізичні особи – член ради директорів турецької нафтовидобувної компанії TPAO Мехмет Акалин та її виконавчий директор Алі Намоглу. Відтоді санкції проти тих кілька разів продовжувалися.

Видання повідомляє, що санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС та заморожування активів для фізичних осіб, а також заморожування активів для юридичних осіб. 

"Європейський Союз збереже свою здатність запроваджувати цільові обмежувальні заходи щодо фізичних або юридичних осіб, відповідальних за несанкціоноване буріння вуглеводнів у Східному Середземномор'ї або причетних до такого буріння", – наголошують у Раді ЄС.

Рішення про продовження санкцій набуде чинності на наступний день після його опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу. Наголошується, що санкції можуть бути змінені в разі необхідності, якщо Рада ЄС вважатиме, що їхні цілі не були досягнуті.

  • Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив у п’ятницю, 7 жовтня, що новий пакет санкцій Європейського Союзу передбачає покарання для Туреччини в разі, якщо вона допомагатиме Росії обходити обмеження.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
ЄС
Туреччина
Читайте також:
Андрій Піонтковський
5 листопада, 2022 субота
Виглядає так, що Росія знайшла для себе надійнішого та могутнішого союзника, ніж США для України, - Піонтковський
Юрій Солиган
Автор Христина Парубій
7 листопада, 2022 понедiлок
Герої України. Артилерист Юрій Солиган: "Звільняючи Харківщину, заїхали в село, а там росіяни обідають"
американський авіаносець
7 листопада, 2022 понедiлок
Переміщення авіаносної ударної групи США - це глобальна зміна на театрі військових дій, - військовий експерт Катков
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.87
    Купівля 39.87
    Продаж 40.65
  • EUR
    Купівля 38.99
    Продаж 40.01
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
8 листопада
19:22
російські окупанти
Цієї доби окупанти завдали ракетні та авіаудари по Харківщині, Донеччині, Херсонщині та Запорізькій області
19:09
Казахстан
Знання мови та історії. На тлі міграції з Росії Казахстан змінив правила здобуття громадянства
19:06
мародер
Майно вивозили вантажівками: на Херсонщині росіяни знищили електростанцію, пограбували музей та викрали вежі мобільного зв'язку
19:04
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін не поїде до Індонезії на саміт G20, - дипломат Огризко
18:56
Паспорт Росії
На Запоріжжі загарбники забирають у людей паспорти України і змушують отримувати російські, - Генштаб
18:30
Під Мелітополем партизани підірвали штаб окупантів, - мер
18:27
Сергій Суровікін
Шойгу проінспектував російських військових, що воюють в Україні, та зустрівся з командувачем Суровікіним
18:21
Українські підприємці можуть отримати по $1000 на рекламу в Instagram або Facebook: Meta виділила на це $1,5 млн
18:10
Оновлено
Вертоліт Мі-2
У Росії розбився санітарний вертоліт Мі-2. Одна людина загинула
18:02
Денис Шмигаль
На ТЕС і ТЕЦ вугілля вдвічі більше за необхідне, з газосховищ відбирають менше, ніж закачують, - Шмигаль
17:59
На трасі біля Чкаловського на Харківщині підірвалися робітники дорожньої служби, є загиблі та поранені
17:53
Денис Шмигаль
"Чесна розмова важлива": Шмигаль прокоментував можливість евакуації з Києва чи інших міст
17:52
Ексклюзив
ЗСУ
Багато ворожої піхоти полягло на Бахмутському напрямку, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
17:49
Ілон Маск
Ілон Маск обговорював можливість зробити Twitter платним, - Platformer
17:49
Ексклюзив
Джо Байден
Історично партія президента повинна програти, але я вірю у здібності Байдена домовитися з республіканцями, - політичний діяч Рашкін
17:42
Уряд звільнить від ПДВ і ввізного мита генератори та інше електро- і теплообладнання, - Шмигаль
17:39
санкції проти Росії
"Прояв відчаю": МЗС Польщі прокоментувало "санкції" РФ проти західних оборонних компаній
17:38
Анонс
У Москві проходила Міжнародна! виставка ритуальних послуг
17:33
на фото: колаборанти
Допоміг окупантам захопити понад 20 лікарень на Донеччині: очільнику "Минздрава ДНР" оголосили підозру в тероризмі
17:29
Херсон
Гауляйтер Херсонщини Стремоусов анонсував "розв'язку подій" та заявив про готовність до "найскладніших рішень"
17:28
Ексклюзив
Енергетика
40% енергооб'єктів країни за 2 тижні не ремонтуються, потрібна система відновлення після обстрілів, - виконавчий директор ДТЕК
17:14
Переселенцям виплатили понад 42 млрд грн допомоги за час повномасштабної війни, - Верещук
17:01
Індія росія прапор
Індія заявила, що продовжить купувати нафту в Росії
16:56
"Живемо в іншій реальності": у Чернігові вирішили не ставити ялинку і не проводити новорічних заходів
16:49
Ексклюзив
окупанти орки танк рф
Росіяни планують зробити з Херсона другий Маріуполь руками ЗСУ, - військовослужбовець Сазонов
16:43
"Роз'єднані війною" - марка
"Роз'єднані війною": українці обрали новорічну марку для Укрпошти
16:41
Північна Корея почала шити зимову форму для російських військових
Північна Корея почала шити зимову форму для російських військових, - ЗМІ
16:33
газопровод
Погода та економія дозволили розпочати використання запасів газу в Україні найпізніше за останні 10 років, - Укртрансгаз
16:28
на фото: Попеску
Румунія накопичила рекордну кількість природного газу
16:27
На деокупованих територіях Херсонщини населенню заборонено відвідувати лісосмуги
16:27
Федір Веніславський
Представник президента в Раді заявив про відсутність підтверджених фактів перепродажів зброї Україною
16:11
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:03
Ексклюзив
Мотор Січ
Держава має заплатити власникам "Мотор Січі", Укрнафти й "АвтоКрАЗ" компенсацію за націоналізацію активів, - економіст Кушнірук
16:01
Туреччина
Туреччина почала платити за частину газу з Росії в рублях
15:57
Сергій Лавров та голова МЗС Індії Субраманіям Джайшанкар (ліворуч)
Лавров заявив, що обговорив з очільником МЗС Індії спільне виробництво зброї та війну в Україні
15:52
Фінляндія
Фінляндія допоможе транспортувати українське зерно до Сомалі
15:48
окупанти оркі русня
У Маріуполі окупанти вербують робітників заводів будувати укріплення на Херсонщині, - Андрющенко
15:32
зсу
Смерть тайванського солдата викриває китайську дилему Києва, - POLITICO
15:20
етнографічний кінофестиваль "ОКО"
Цьогорічний етнографічний кінофестиваль "ОКО" відбудеться в Польщі
15:11
Оновлено
Металіст - Металіст-1925
УПЛ: "Зоря" програла "Інгульцю", результати інших матчів 12-го туру
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV