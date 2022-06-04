Про це повідомило МОН.

"Міністерство освіти і науки України затвердило Календарний план організації незалежного тестування професійних компетентностей учасників сертифікації педагогічних працівників у 2022 році. Згідно з планом, цьогоріч незалежне тестування вчителів початкової школи відбудеться 10 вересня", - зауважили в міністерстві.

Тест складатиметься зі 100 завдань і матиме одну правильну відповідь. На його виконання виділять 180 хвилин. Його результати визначатимуть, зважаючи на кількість набраних балів за всі завдання. Їх та інформацію про допущення/недопущення до участі в наступному етапі розмістять у кабінетах учасників сертифікації до 28 вересня.

Сертифікація складається з трьох етапів:

незалежне тестування учасників сертифікації (проводить Український центр оцінювання якості освіти);

самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності (проводить Державна служба якості освіти);

вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації (проводить також Державна служба якості освіти).

Зареєструватися на сертифікацію можна буде впродовж 1-15 серпня 2022 року у два етапи:

основний (1 - 8 серпня) - у межах граничної кількості для кожного регіону;

додатковий (9 - 15 серпня) - у межах загальної граничної кількості (2500 учителів).

Якщо зареєструється 2500 людей, то її припинять достроково.

Раніше Український центр оцінювання якості освіти затвердив зміст тесту, орієнтовний розподіл завдань і схему нарахування балів сертифікації педагогів 2022 року.

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