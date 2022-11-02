Незначні дощі та вітер: прогноз погоди на 3 листопада від Наталки Діденко

Про це інформує в фейсбуці Наталка Діденко.

Через атмосферний фронт оклюзії - коли об'єднуються теплий та холодний фронти, незначні дощі можливі на Житомирщині, Київщині, у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Але надалі ніяких серйозних дощів не видно в Україні.

Температура повітря також не проявлятиме себе якось активно - холодно вже вночі, прохолодно вдень.

Мінімально від 1 морозу до 5 тепла, максимально +6 - +12 градусів.

Завтра 3 листопада значно теплішою очікується погода у південній частині та на заході України: вночі +6 - +12 градусів, вдень +10 - +17 градусів.

Теплим острівцем найдовше протримаєтеся Закарпаття - якщо є можливість перепочити, заплануйте собі прекрасні термальні води чи єднання з природою у навколишніх лісах, горах, долинах.

У Києві у четвер очікується протягом дня близько +9 - +10 градусів. Є ймовірність незначного дощу, проте нічого суттєвого. Дещо дискомфортним буде рвучкий вітер західного напрямку.

Антициклон Andre гостюватиме в Україні ще довго.

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