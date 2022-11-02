Незначні дощі та вітер: прогноз погоди на 3 листопада від Наталки Діденко
У четвер, 3 листопада у більшості областей України переважатиме антициклональний характер погоди - без значних опадів
Про це інформує в фейсбуці Наталка Діденко.
Через атмосферний фронт оклюзії - коли об'єднуються теплий та холодний фронти, незначні дощі можливі на Житомирщині, Київщині, у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.
Але надалі ніяких серйозних дощів не видно в Україні.
Температура повітря також не проявлятиме себе якось активно - холодно вже вночі, прохолодно вдень.
Мінімально від 1 морозу до 5 тепла, максимально +6 - +12 градусів.
Завтра 3 листопада значно теплішою очікується погода у південній частині та на заході України: вночі +6 - +12 градусів, вдень +10 - +17 градусів.
Теплим острівцем найдовше протримаєтеся Закарпаття - якщо є можливість перепочити, заплануйте собі прекрасні термальні води чи єднання з природою у навколишніх лісах, горах, долинах.
У Києві у четвер очікується протягом дня близько +9 - +10 градусів. Є ймовірність незначного дощу, проте нічого суттєвого. Дещо дискомфортним буде рвучкий вітер західного напрямку.
Антициклон Andre гостюватиме в Україні ще довго.
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