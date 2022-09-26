Незважаючи на російську ядерну парасольку, визволення окупованих територій продовжиться, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що попри наслідки російського псевдореферендуму, війна за визволення окупованих територій буде тривати й далі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація на херсонському напрямку вкладається у загальну схему дій Генерального штабу України щодо виснаження ворожого угрупування на правому березі Дніпра. Проведення контрнаступальних операцій в авральному режимі є контрпродуктивним, тому що це пов’язано зі значними втратами. Плацдарм на правобережжі складний для наступальних дій", - пояснив Згурець.
Експерт також додав, що після проведення псевдореферендумів, Росія спробує розгорнути ядерну парасольку над окупованими територіями та заявити, що це російська земля, але це не буде визнано світом.
"І це не означає, що будуть припинені подальші наші дії щодо визволення окупованих територій. Війна за визволення буде тривати й далі", - підкреслив Згурець.
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