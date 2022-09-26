Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на херсонському напрямку вкладається у загальну схему дій Генерального штабу України щодо виснаження ворожого угрупування на правому березі Дніпра. Проведення контрнаступальних операцій в авральному режимі є контрпродуктивним, тому що це пов’язано зі значними втратами. Плацдарм на правобережжі складний для наступальних дій", - пояснив Згурець.

Експерт також додав, що після проведення псевдореферендумів, Росія спробує розгорнути ядерну парасольку над окупованими територіями та заявити, що це російська земля, але це не буде визнано світом.

"І це не означає, що будуть припинені подальші наші дії щодо визволення окупованих територій. Війна за визволення буде тривати й далі", - підкреслив Згурець.

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