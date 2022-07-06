Незважаючи на заклики евакуюватися до Покровська на Донеччині повертаються люди, - заступниця мера

Про це розповіла у ефірі Еспресо заступниця мера Покровська Маргарита Ідрісова.

"Зараз в нас повертаються багато людей, ті, що було евакуйовані десь у квітні, але вони повертаються, кажуть, що не можуть без своїх домівок, але це дуже небезпечно. Ми наголошуємо кожного дня, що треба евакуюватися", - сказала вона.

Ідрісова зазначила, що ракети літають кожного дня і не зрозуміло, куди вони прилетять.

"В місті десь перебуває 50 тис. людей, ті, які повернулись і ті, які не виїждждали. Інфраструктура в нас працює, комунальні заклади всі працюють в посиленому режимі, цілодобово. Всі наші підприємці повернулися і розпочали роботу свою. Всі розуміють, що треба всім працювати, треба всім виживати. Все працює, аптеки запрацювали", - підсумувала вона.