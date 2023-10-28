"Ні фашизму! Ні путінізму!": у Бельгії побили проросійського політика з Нідерландів

Про це повідомляє видання nu.nl.

"Тьєррі Боде вдарили по голові парасолькою в Бельгії в четвер увечері. Боде називає такі дії "просто жахливими", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що увечері в четвер, 26 жовтня, він прибув у місто Гент, щоб прочитати студентам лекцію.

"У той момент, коли Тьєррі Боде прибув до Гентського університету на лекцію, невідомий ударив його по голові складеною парасолькою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Боде має велику гулю на голові. Проте його лекція таки відбулася, як і було заплановано.

Поліцейські одразу затримали зловмисника. При затриманні він кричав: "Ні фашизму! Ні путінізму!"

У центрі Гента ввечері відбулася мирна акція протесту, щоб висловити своє невдоволення приїздом Боде. На мітингу зібралося близько двадцяти людей. Вони були з українськими прапорами та тримали у руках плакат із написом "Ні російській військовій пропаганді. Ні Тьєррі Боде".

FVD ("Форум за демократію") Боде є єдиною партією в нідерландському парламенті, яка виступає за налагодження відносин із Росією.

Варто зазначити, що Боде часто критикують за проросійські погляди. Свого часу він очолював кампанію проти Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у соцмережі Х написав, що те, що сталося, є "абсолютно неприйнятним".

"Тримайтеся подалі від політиків. Те, що сталося з Тьєррі Боде ввечері в Генті, є абсолютно неприйнятним. Висловлювати невдоволення з ідеями політиків можна словами, але ніколи через насильство", - написав Рютте.