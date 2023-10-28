"Ні фашизму! Ні путінізму!": у Бельгії побили проросійського політика з Нідерландів
Проросійського політика з Нідерландів, лідера партії FVD (“Форум за демократію”) Тьєррі Боде вдарили парасолькою по голові перед лекцією в бельгійському місті Гент
Про це повідомляє видання nu.nl.
"Тьєррі Боде вдарили по голові парасолькою в Бельгії в четвер увечері. Боде називає такі дії "просто жахливими", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що увечері в четвер, 26 жовтня, він прибув у місто Гент, щоб прочитати студентам лекцію.
"У той момент, коли Тьєррі Боде прибув до Гентського університету на лекцію, невідомий ударив його по голові складеною парасолькою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Боде має велику гулю на голові. Проте його лекція таки відбулася, як і було заплановано.
Поліцейські одразу затримали зловмисника. При затриманні він кричав: "Ні фашизму! Ні путінізму!"
У центрі Гента ввечері відбулася мирна акція протесту, щоб висловити своє невдоволення приїздом Боде. На мітингу зібралося близько двадцяти людей. Вони були з українськими прапорами та тримали у руках плакат із написом "Ні російській військовій пропаганді. Ні Тьєррі Боде".
FVD ("Форум за демократію") Боде є єдиною партією в нідерландському парламенті, яка виступає за налагодження відносин із Росією.
Варто зазначити, що Боде часто критикують за проросійські погляди. Свого часу він очолював кампанію проти Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у соцмережі Х написав, що те, що сталося, є "абсолютно неприйнятним".
"Тримайтеся подалі від політиків. Те, що сталося з Тьєррі Боде ввечері в Генті, є абсолютно неприйнятним. Висловлювати невдоволення з ідеями політиків можна словами, але ніколи через насильство", - написав Рютте.
- 16 жовтня внаслідок стрілянини в центрі Брюсселя загинуло двоє шведів. Стрілка під час затримання застрелила поліція. Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе