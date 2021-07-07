"Ні моралі, ні совісті. Робитимуть, що хочуть": голова журі Каннського фестивалю назвав Путіна і Трампа "гангстерами, які правлять світом"
Голова журі Каннського кінофестивалю Спайк Лі заявив, що президент РФ Володимир Путін та експрезидент США Дональд Трамп - "ганстери"
Про це він сказав на пресконференції, повідомляє НВ з посиланням на Hollywood Reporter."Цим світом правлять гангстери - Агент Оранж (Дональд Трамп - ред), хлопець з Бразилії (президент Жаір Болсонару - ред) та Путін", - сказав Лі.
Вн заявив, що у цих людей "немає ні моралі, ні совісті".
"Вони гангстери і будуть робити те, що хочуть. І ми маємо виступити проти таких гангстерів", - сказав режисер.
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