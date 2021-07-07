"Ні моралі, ні совісті. Робитимуть, що хочуть": голова журі Каннського фестивалю назвав Путіна і Трампа "гангстерами, які правлять світом"

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє НВ з посиланням на Hollywood Reporter.

"Цим світом правлять гангстери - Агент Оранж (Дональд Трамп - ред), хлопець з Бразилії (президент Жаір Болсонару - ред) та Путін", - сказав Лі.

Вн заявив, що у цих людей "немає ні моралі, ні совісті".

"Вони гангстери і будуть робити те, що хочуть. І ми маємо виступити проти таких гангстерів", - сказав режисер.