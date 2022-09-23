Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України. Серед них була й парамедикиня Катерина Поліщук з позивним Пташка з Азовсталі.

Мама Катерини Світлана Поліщук телефоном дізналася про звільнення від самої доньки.

"Я з донечкою розмовляла. Про обмін дізналася з її слів, вона мені зателефонувала. Вчора у нас була довга розмова за такий період, ми ще не наговорилися, але розмовляли дуже довго", - розповіла Поліщук.

Матір Пташки зазначила, що донька у розмові більше запитувала й цікавилася про життя рідних, аніж розповідала про себе.

"Катерина більше запитувала, цікавилася, що в нас. З донькою раніше було дуже багато зв'язку, але наразі у нас це вкрали, ми тепер хочемо все надолужити", - сказала вона.

Жінка розповіла, що трималася заради доньки, адже вірила, що Пташка неодмінно повернеться в Україну.

"Я трималася заради донечки. Я знала, я вірила, ні на секунду не сумнівалася, що вона повернеться до нас, що її обміняють. Сили я черпала у всьому, всьому позитиві, який є навколо нас. І хочу від себе сказати, що я знаю, як важко чекати, але не треба падати духом, треба триматися, надіятися й молитися. І обов'язково відбудеться зустріч. За всю війну я з нею розмовляла разів п'ять, інколи ми переписувалися. Я не знала, в яких умовах знаходиться донька, але здогадувалася, що вона в Оленівці. Наразі ще невідомо, коли буде зустріч", - зауважила Світлана Поліщук.

Мама Катерини поділилася, що, коли донька була на заводі, жінка розуміла, що у будь-яку мить може бути звідти повідомлення, якого вона не побажала б нікому. Під час перебування Катерини у полоні, пані Світлана вірила, що доньку звільнять і тому чекала на дзвінок про обмін.

"Я хочу побажати всім дочекатися. Терпіння й віри. І обов'язково всі дочекаються своїх дочок, синів, чоловіків, жінок. Дочекаються, тільки треба ще трохи почекати. І все буде добре", - сказала мама Пташки.

У середу, 21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України.

Служба безпеки України опублікувала відео із процесу обміну, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які поверталися додому із російського полону.

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