"Ні на секунду не сумнівалася, що вона повернеться": матір Пташки з Азовсталі про звільнення доньки з полону
Мама полоненої парамедикині Катерини Поліщук з позивним Пташка з Азовсталі розповіла про звільнення доньки з російського полону
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України. Серед них була й парамедикиня Катерина Поліщук з позивним Пташка з Азовсталі.
Мама Катерини Світлана Поліщук телефоном дізналася про звільнення від самої доньки.
"Я з донечкою розмовляла. Про обмін дізналася з її слів, вона мені зателефонувала. Вчора у нас була довга розмова за такий період, ми ще не наговорилися, але розмовляли дуже довго", - розповіла Поліщук.
Матір Пташки зазначила, що донька у розмові більше запитувала й цікавилася про життя рідних, аніж розповідала про себе.
"Катерина більше запитувала, цікавилася, що в нас. З донькою раніше було дуже багато зв'язку, але наразі у нас це вкрали, ми тепер хочемо все надолужити", - сказала вона.
Жінка розповіла, що трималася заради доньки, адже вірила, що Пташка неодмінно повернеться в Україну.
Мама Катерини поділилася, що, коли донька була на заводі, жінка розуміла, що у будь-яку мить може бути звідти повідомлення, якого вона не побажала б нікому. Під час перебування Катерини у полоні, пані Світлана вірила, що доньку звільнять і тому чекала на дзвінок про обмін.
"Я хочу побажати всім дочекатися. Терпіння й віри. І обов'язково всі дочекаються своїх дочок, синів, чоловіків, жінок. Дочекаються, тільки треба ще трохи почекати. І все буде добре", - сказала мама Пташки.
- У середу, 21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України.
- Служба безпеки України опублікувала відео із процесу обміну, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які поверталися додому із російського полону.
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