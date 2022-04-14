"Ні про який без'ядерний статус Балтики вже не йтиметься": в Росії прокоментували потенційний вступ Швеції і Фінляндії до НАТО
Якщо Швеція і Фінляндія увійдуть до НАТО, довжина сухопутних кордонів альянсу з РФ зросте більш ніж удвічі, про без'ядерний статус Балтики не йтиметься, заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Медведєв
Про це Медведєв написав у Телеграм.
Коментуючи потенційний вступ Фінляндії і Швеції до НАТО уже влітку, замголови Ради безпеки РФ сказав, що в Росії побільшає "офіційно зареєстрованих противників".
При цьому довжина сухопутних кордонів альянсу з РФ виросте більш ніж удвічі.
Відтак, Росія буде повинна "серйозно посилити угруповання сухопутних сил та ППО, розгорнути суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки", вважає посадовець.
"У такому разі ні про який без'ядерний статус Балтики вже не йтиметься – баланс має бути відновлений", - написав Медведєв.
- Нагадаємо, Фінляндія може ухвалити рішення про вступ до НАТО найближичими тижнями.
- Уряди Фінляндії та Швеції мають намір приєднатися до НАТО вже влітку через напад Росії на Україну.
- Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на членство у НАТО, Альянс здатний дуже швидко прийняти їх.
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