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Головна війна з Росією "Ні про який без'ядерний статус Балтики вже не йтиметься": в Росії прокоментували потенційний вступ Швеції і Фінляндії до НАТО

"Ні про який без'ядерний статус Балтики вже не йтиметься": в Росії прокоментували потенційний вступ Швеції і Фінляндії до НАТО

14 квітня, 2022 четвер
11:26
війна з Росією Дмітрій Медведєв

Якщо Швеція і Фінляндія увійдуть до НАТО, довжина сухопутних кордонів альянсу з РФ зросте більш ніж удвічі, про без'ядерний статус Балтики не йтиметься, заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Медведєв

Про це Медведєв написав у Телеграм.

Коментуючи потенційний вступ Фінляндії і Швеції до НАТО уже влітку, замголови Ради безпеки РФ сказав, що в Росії побільшає "офіційно зареєстрованих противників".

При цьому довжина сухопутних кордонів альянсу з РФ виросте більш ніж удвічі.

Відтак, Росія буде повинна "серйозно посилити угруповання сухопутних сил та ППО, розгорнути суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки", вважає посадовець.

"У такому разі ні про який без'ядерний статус Балтики вже не йтиметься – баланс має бути відновлений", - написав Медведєв.

  • Нагадаємо, Фінляндія може ухвалити рішення про вступ до НАТО найближичими тижнями.
  • Уряди Фінляндії та Швеції мають намір приєднатися до НАТО вже влітку через напад Росії на Україну.
  • Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на членство у НАТО, Альянс здатний дуже швидко прийняти їх.

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Швеція
Фінляндія
РФ
НАТО
Медведєв
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