"Ні про який без'ядерний статус Балтики вже не йтиметься": в Росії прокоментували потенційний вступ Швеції і Фінляндії до НАТО

Про це Медведєв написав у Телеграм.

Коментуючи потенційний вступ Фінляндії і Швеції до НАТО уже влітку, замголови Ради безпеки РФ сказав, що в Росії побільшає "офіційно зареєстрованих противників".

При цьому довжина сухопутних кордонів альянсу з РФ виросте більш ніж удвічі.

Відтак, Росія буде повинна "серйозно посилити угруповання сухопутних сил та ППО, розгорнути суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки", вважає посадовець.

"У такому разі ні про який без'ядерний статус Балтики вже не йтиметься – баланс має бути відновлений", - написав Медведєв.

Нагадаємо, Фінляндія може ухвалити рішення про вступ до НАТО найближичими тижнями.

Уряди Фінляндії та Швеції мають намір приєднатися до НАТО вже влітку через напад Росії на Україну.

Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на членство у НАТО, Альянс здатний дуже швидко прийняти їх.

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