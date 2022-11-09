Про це сказав на брифінгу 9 листопада спікер Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Так представник оборонного відомства країни-агресорки пояснив, навіщо росіяни поцілили дронами по цивільному підприємству в Дніпрі.

"У районі міста Дніпропетровська (Дніпра, - ред.) знищено склад боєприпасів ЗСУ з реактивними снарядами до систем залпового вогню HIMARS, "Вільха", а також артилерійськими боєприпасами", - сказав Конашенков.

Російська армія, станом на 9 листопада, випустила по Україні вже понад 400 "шахедів", більшість знищили сили ППО.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb