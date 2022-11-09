Нічна атака по Дніпру: в Міноборони РФ сказали, куди цілились окупанти
Російські окупанти в ніч на 9 листопада "шукали" в Дніпрі склад боєприпасів до РСЗВ HIMARS
Про це сказав на брифінгу 9 листопада спікер Міноборони РФ Ігор Конашенков.
Так представник оборонного відомства країни-агресорки пояснив, навіщо росіяни поцілили дронами по цивільному підприємству в Дніпрі.
"У районі міста Дніпропетровська (Дніпра, - ред.) знищено склад боєприпасів ЗСУ з реактивними снарядами до систем залпового вогню HIMARS, "Вільха", а також артилерійськими боєприпасами", - сказав Конашенков.
- Російська армія, станом на 9 листопада, випустила по Україні вже понад 400 "шахедів", більшість знищили сили ППО.
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