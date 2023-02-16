Нічна атака ракетами та дронами не призведе до відключень електроенергії в регіонах, - Укренерго
Ворожа ракетна та дронова атака, яка сталася в ніч на 16 лютого, не призведе до обмежень споживання електроенергії в регіонах України. Дефіциту потужності немає
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Нічна атака ракетами та дронами не призведе до необхідності обмежувати споживання електроенергії", - наголосили в компанії.
Там зазначили, що хоч споживання електроенергії дещо підвищилось порівняно з учорашнім днем, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується.
"Працюють усі види електростанцій в енергосистемі, теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. Імпорт електроенергії знижується в результаті стабілізації електропостачання в країні", - розповіли в Укренерго.
Обленерго сьогодні не отримували ліміти споживання на добу.
У компанії нагадали, що сьогодні в Дніпропетровській області здійснюватимуть заміри фактичного споживання.
- У ніч на 16 лютого окупанти знову масовано обстріляли Україну, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе