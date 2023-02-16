Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Нічна атака ракетами та дронами не призведе до необхідності обмежувати споживання електроенергії", - наголосили в компанії.

Там зазначили, що хоч споживання електроенергії дещо підвищилось порівняно з учорашнім днем, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується.

"Працюють усі види електростанцій в енергосистемі, теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. Імпорт електроенергії знижується в результаті стабілізації електропостачання в країні", - розповіли в Укренерго.

Обленерго сьогодні не отримували ліміти споживання на добу.

У компанії нагадали, що сьогодні в Дніпропетровській області здійснюватимуть заміри фактичного споживання.