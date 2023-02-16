Повітряні сили знищили 16 російських ракет під час нічної атаки

Про це передає пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Загалом противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Зазначається, що ворогом було застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив, що противник випустив аж 36 ракет:

12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555

8 крилатих ракет морського базування "Калібр"

12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22

3 керовані авіаційні ракети Х-59/31

1 протикорабельна ракета "Онікс"

Силами та засобами Повітряних сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Загалом це 16 ракет.

"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - додають у Повітряних силах.

За даними спікера ОК "Південь" Владислава Назарова, на Півдні силами протиповітряної оборони знищено 8 ракет типу "Калібр", випущених з акваторії Чорного моря – 6 над Миколаївщиною, 2 – над Херсонщиною. А також збито 2 ракети повітряного базування, спрямовані в центральні регіони.

Також із застосуванням стратегічної авіації РФ завдано удару по одному з об’єктів критичної інфраструктури на Кіровоградщині. Там триває гасіння пожежі інформація про постраждалих уточнюється.