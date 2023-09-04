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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Нічна атака РФ: сили ППО знищили 23 із 32 "шахедів"

Нічна атака РФ: сили ППО знищили 23 із 32 "шахедів"

4 вересня, 2023 понедiлок
08:50
Війна з Росією На фото: система ППО

У ніч проти 4 вересня ворог атакував південь і схід Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131. Більшість з них знищили сили протиповітряної оборони

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"Силами й засобами Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БПЛА. Застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України", – зазначено в повідомленні.

Рашисти атакували Україну з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда в тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарськ, Росія).

  • Усього цієї ночі зафіксували пуски 32 "шахедів". Дрони атакували Одещину та Дніпропетровщину. На півдні Одещини ППО знищила 17 "шахедів", а на Дніпропетровщині - шість
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