Нічна атака РФ: сили ППО знищили 23 із 32 "шахедів"

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"Силами й засобами Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БПЛА. Застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України", – зазначено в повідомленні.

Рашисти атакували Україну з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда в тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарськ, Росія).