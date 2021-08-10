"Нічого подібного не було": викладач Карпенка-Карого і зірка радянського кіно Талашко відреагував на звинувачення в домаганнях
Народний артист України, зірка фільму "В бій ідуть тільки "старики", викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Володимир Талашко відреагував на звинувачення у сексуальних домаганнях до студенток
Про це повідомляє ТСН.
Талашко зазначив, що ніколи не виявляв ні до студенток, ні до абітурієнток сексуальний інтерес.
"Я не знаю, звідки ростуть ноги, але нічого подібного не було", - сказав він.
У самому університеті розповіли, що ще ніхто офіційно не скаржився на викладача.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що актора фільму Леоніда Бикова "В бій ідуть тільки "старики", педагога і художнього керівника факультету дикторів-тележурналістів університету імені Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток і абітурієнток. Про кілька випадків написав у соцмережах сценарист Богдан Панкрухін. Він стверджує, що Талашко вже більше 20 років дозволяє собі домагатися не тільки студенток, але і абітурієнток, які закінчили школу і прийшли вступати у виш.
- Мінкульт заявив, що проведе службове розслідування щодо цієї події.
- У Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого заявили, що скарги на домагання до студенток з боку викладачів до них не надходили.
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