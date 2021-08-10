"Нічого подібного не було": викладач Карпенка-Карого і зірка радянського кіно Талашко відреагував на звинувачення в домаганнях

Про це повідомляє ТСН.

Талашко зазначив, що ніколи не виявляв ні до студенток, ні до абітурієнток сексуальний інтерес.

"Я не знаю, звідки ростуть ноги, але нічого подібного не було", - сказав він.

У самому університеті розповіли, що ще ніхто офіційно не скаржився на викладача.



Раніше ЗМІ повідомляли, що актора фільму Леоніда Бикова "В бій ідуть тільки "старики", педагога і художнього керівника факультету дикторів-тележурналістів університету імені Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток і абітурієнток. Про кілька випадків написав у соцмережах сценарист Богдан Панкрухін. Він стверджує, що Талашко вже більше 20 років дозволяє собі домагатися не тільки студенток, але і абітурієнток, які закінчили школу і прийшли вступати у виш.

Мінкульт заявив, що проведе службове розслідування щодо цієї події.

У Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого заявили, що скарги на домагання до студенток з боку викладачів до них не надходили.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb