Нідерланди - Аргентина: де та коли дивитись чвертьфінал ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У чвертьфіналі ЧС-2022 зустрінуться Бразилія - Хорватія, Нідерланди - Аргентина, Марокко - Португалія та Англія - Франція. Матчі відбудуться 9 та 10 грудня.

На шляху до чвертьфіналу Нідерланди пройшли США в 1/8 фіналу, а у групі А випередила Сенегал, Еквадор і Катар.

Аргентина перемогла Австралію в 1/8 фіналу, а у групі C випередила Польщу, Саудівську Аравію і Мексику.

ЧС-2022

Чвертьфінал

9 грудня

Нідерланди - Аргентина

Лусаїл, стадіон "Лусаїл Айконік"

Початок о 21:00

Трансляція - Megogo

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