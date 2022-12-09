Нідерланди - Аргентина: де та коли дивитись чвертьфінал ЧС-2022
Сьогодні, 9 грудня, у чвертьфіналі ЧС-2022 збірна Нідерландів зіграє з Аргентиною
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У чвертьфіналі ЧС-2022 зустрінуться Бразилія - Хорватія, Нідерланди - Аргентина, Марокко - Португалія та Англія - Франція. Матчі відбудуться 9 та 10 грудня.
На шляху до чвертьфіналу Нідерланди пройшли США в 1/8 фіналу, а у групі А випередила Сенегал, Еквадор і Катар.
Аргентина перемогла Австралію в 1/8 фіналу, а у групі C випередила Польщу, Саудівську Аравію і Мексику.
ЧС-2022
Чвертьфінал
9 грудня
Нідерланди - Аргентина
Лусаїл, стадіон "Лусаїл Айконік"
Початок о 21:00
Трансляція - Megogo
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5 грудня у 1/8 фіналу у серії післяматчевих пенальті збірна Хорватії здолала Японію. У іншому матчі понеділка збірна Бразилії перемогла Південну Корею - 4:1.
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У вівторок 6 грудня у 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Марокко несподівано перемогла у серії післяматчевих пенальті Іспанію.
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