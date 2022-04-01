Нідерланди частково зупинили роботу посольства в Росії через війну в Україні
Посольство Нідерландів в Росії частково призупинило роботу до закінчення війни в Україні
Про це повідомляє пресслужба дипмісії в Facebook.
Дипломати Нідерландів заявили, що зараз не може бути й мови про нормальні відносини з російським режимом.
"Через вторгнення Росії в Україну ми були змушені призупинити частину нашої діяльності, поки не припиниться війна. Ми покладаємо на Кремль відповідальність за цю безглузду війну, яка забирає безліч життів – як мирних жителів України, так і російських солдатів. Зараз не може бути й мови про нормальні відносини з російським режимом", – йдеться в повідомленні.
- Володимир Зеленський закликав Нідерланди обмежити Росії усі ресурси, які допомагають фінансувати війну з Україною.
- Також президент України закликав Нідерланди надати потрібну підтримку в озброєнні задля захисту від російських окупантів.
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