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Нідерланди нададуть 65 млн євро для розмінування та відбудови Україні

23 серпня, 2022 вiвторок
02:51
Економіка Нідерланди_ прапор

Нідерланди нададуть Україні понад 65 мільйонів євро допомоги для початку відбудови постраждалих унаслідок російської агресії регіонів

Про це повідомила міністр зовнішньої торгівлі та співпраці з питань розвитку Лісьє Схрейнемахер на зустрічі з журналістами у Києві, передає "Укрінформ".

"Нідерланди виділять 65 мільйонів євро на допомогу та інвестиції в Україну", - сказала Схрейнемахер.

За її словами, пакет включатиме співфінансування зусиль нідерландських компаній із відновлення інфраструктури, як-от мости, дамби та лікарні, у постраждалих від війни регіонах України. Кошти також будуть спрямовані на підтримку українського малого та середнього бізнесу.

Міністр зауважила, що 1 мільйон євро Нідерланди нададуть на розробку першочергових проєктів реконструкції Херсона, Одеси та Миколаєва. Підтримку українським партнерам готова надати й Асоціація муніципалітетів Нідерландів, яка допоможе залучити нідерландських фахівців до розробки та реалізації таких планів.

Крім того, 10 мільйонів євро уряд Нідерландів планує виділити на розмінування та ліквідацію вибухонебезпечних предметів на територіях, де точились бойові дії.

"Розмінування життєво важливе. Лише після того, як вибухівку буде нейтралізовано, люди зможуть безпечно повернутися до своїх домівок та розпочати роботи з відновлення домогосподарств і підприємств", - наголосила Схрейнемахер.

Нідерланди також нададуть 2,5 мільйона євро Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для підтримки макроекономічних реформ, державного управління та забезпечення верховенства права в Україні та ще 2 мільйони євро – Фонду народонаселення ООН для надання психосоціальної підтримки жертвам сексуального та гендерного насильства в Україні.

Відзначимо, міністр зовнішньої торгівлі та співпраці з питань розвитку Лісьє Схрейнемахер та міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен перебувають у Києві зі спільним візитом.

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Нідерланди
допомога Україні
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