Про це йдеться на порталі міністерства оборони Нідерландів.

"Цей всеосяжний пакет є важливим сигналом для Росії. Союзники продовжують поєднувати зусилля для підтримки українських збройних сил у боротьбі з агресивною війною Росії", - заявив міністр оборони Кайса Оллонґрен.

Відомо, що загальна вартість пакета становить 120 млн євро, з яких 45 млн євро призначені для танків Т-72. Спільно зі США та Чехією Нідерланди поставлять із Чехії 90 модернізованих і капітально відремонтованих танків. Україна отримає частину танків уже наступного місяця.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Нідерландам, США та Чехії за допомогу Україні.



"Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже наступного місяця. Дякую партнерам за прояв непохитної солідарності з Україною", - написав він.

4 листопада США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $400 млн. Зокрема у Міноборони США підкреслили, що Штати та Нідерланди разом оплатять відновлення 90 танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії. Крім того, Штати надішлють 40 бронекатерів, 1100 безпілотників Phoenix Ghost, а також виділять кошти для модернізації 250 броньованих машин безпеки M1117.

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