Нідерланди надали України понад 286 тонн допомоги для відновлення енергопостачання
Від грудня 2022 року Нідерланди передали Україні 286,7 тонни гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання для відновлення енергопостачання
Про це інформує Міністерство енергетики України.
Загалом він Нідерландів надійшло 36 вантажів гуманітарної допомоги. Так упродовж останніх двох тижнів Україна отримала 12 вантажів, загальна вага яких складає 103,6 тонни.
Так серед обладнання, яке передали Україні, є трансформатори, елегазові вимикачі, заземлювачі, роз'єднувачі, обмежувачі перенапруги, електричні кабелі та заземлення й арматура повітряних ліній. Його використають для відновлення об'єктів українського енергосектору, які продовжують зазнавати пошкоджень через російські атаки.
"Надане устаткування допоможе відновленню електропостачання тисячам українців, які щодня відчувають наслідки російських варварських атак на наш енергосектор. Дякуємо Нідерландам за цю підтримку", - сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.
- 25 січня Міністерство енергетики України передало енергетикам Миколаївської області 80 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів для відновлення електропостачання в області.
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