Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини Нідерланди передали українським прикордонникам антиковідну допомогу на понад 22 млн грн

Нідерланди передали українським прикордонникам антиковідну допомогу на понад 22 млн грн

9 листопада, 2021 вiвторок
17:01
Новини

Держприкордонслужба України отримала гуманітарну допомогу від Королівства Нідерланди на понад 22 млн грн

Про це повідомляє сайт ДПСУ.

9 листопада у Центральному клінічному госпіталі Держприкордонслужби відбулася церемонія передачі гуманітарної допомоги від Нідерландів.

Українські прикордонники отримали 1 млн хірургічних масок, 100 тис. ізоляційних халатів, близько 50 тис. медичних окулярів, а також фартухи та респіратори типу FFP2/FFP3. Загалом вартість допомоги складає понад 22 млн грн.

Гуманітарну допомогу розподілять між закладами охорони здоров'я та органами і підрозділами прикордонної служби.

Посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол нагадав про 10-річну плідну співпрацю з українськими прикордонниками, які захищають Шенгенську зону та Нідерланди від незаконної міграції.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Коронавірус
гуманітана допомога
Нідерлади
Читайте також:
Василь Ломаченко
8 листопада, 2021 понедiлок
Ломаченко здивував кардинальною зміною іміджу перед наступним боєм. Відео
Андрій Шевченко
7 листопада, 2021 неділя
З'явилася перша реакція Шевченка на призначення тренером італійського клубу
СБУ викрила учасників угруповання, які прикидались працівниками спецслужби і “вибивали” кошти з посадовців
8 листопада, 2021 понедiлок
СБУ викрила учасників угруповання, які прикидались працівниками спецслужби і “вибивали” кошти з посадовців
Київ
+3
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.02
    Купівля 26.02
    Продаж 26.25
  • EUR
    Купівля 30.03
    Продаж 30.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
9 листопада
19:40
Ігор Йовічевич
Тренер клубу УПЛ відповів, чи міг би очолити футбольний клуб з Росії
19:33
У Києві автомобіль таксі врізався у 6 машин
19:03
Білл Бернс
CNN: Директора ЦРУ відправили до Москви, щоб застерегти Росію не накопичувати війська поблизу України
19:01
У Португалії роботодавцям заборонили турбувати працівників у позаробочий час
18:59
Олександр Абраменко
Я краще ризикну перехворіти, ніж піду на щеплення, - олімпійський чемпіон з України пояснив, чому він проти вакцинації
18:49
ООС
9 листопада на фронті: окупанти обстріляли околиці двох населених пунктів, втрат із боку української армії немає
18:46
Арешт Саакашвілі
Саакашвілі побили перед перевезенням до тюремної лікарні, - Денісова
18:28
Хаві і Лапорта
Хаві провів перше тренування в "Барселоні". Відео
18:16
ЄС частково скасував спрощений візовий режим для білоруських чиновників
18:00
лікарня
Реанімаційні ліжка лікарень Івано-Франківська на 100% зайняті COVID-хворими
17:58
вакцина
У столиці повний курс щеплення від COVID-19 пройшли майже 46% киян
17:51
"Зоря" - ЦСКА
Бельгійський клуб може відібрати у "Зорі" лідера команди
17:42
Оновлено
У Польщі двоє українців загинули в ДТП, ще двоє госпіталізовані
17:29
вибори в Україні
ЦВК встановила результати довиборів на Херсонщині та Черкащині
17:16
НАЗК
НАЗК просить Зеленського ветувати зміни до закону про політичні партії та відправити його на доопрацювання
17:04
Cергій Кострійчук
ЦВК визнала Кострійчука нардепом від "Слуги Народу" замість Верещук
16:43
Дольберг
У зірки Євро-2020 діагностували невиліковну хворобу
16:42
Зеленський
Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків, більшість не хоче його другого терміну, - "Социс"
16:38
Інфляція у жовтні сповільнилася до 10,9% рік до року, - Держстат
16:33
Ірина Верещук
Верещук назвала завдання у ТКГ, які їй дав Зеленський
16:33
В Україні зупинили видобуток урану, щоб приватизувати стратегічну галузь - розслідування
16:18
Telegram
Повідомити про "закладку" чи наркокур'єра: поліція створила телеграм-бот DrugHunters для боротьби з поширенням наркотиків
16:14
Укрзалізниця
До 2024 року Укрзалізниця отримає 10 тис. нових вагонів, - Мінінфраструктури
16:11
Ярослав Підгора-Гвяздовський здійснить паломництво до Іспанії
"Ключі від пекла і від раю": український сценарист здійснить паломництво до Іспанії – слідами свого героя
16:04
біткоін
Криптовалюта Bitcoin досягнула історичного максимуму: тепер вона коштує $68,513
15:59
Уле-Гуннар Сульшер
Легендарний захисник закликав тренера МЮ піти у відставку
15:55
підозра
Вбивства активістів Майдану: дев'ятьом експосадовцям часів Януковича оголосили підозри
15:44
Мігранти з Білорусі
Мігранти з Білорусі - спроба Лукашенка змусити Євросоюз не запроваджувати нові санкції, - білоруський політик Губаревич
15:27
Олександр Абраменко
Не все так однозначно: Олімпійський чемпіон з України відмовився називати Росію агресором
15:15
Наживо
Роман Безсмертний
"Путін готується до знищення України". Роман Безсмертний у стрімі із Сергієм Руденком
15:03
Володимир Талашко
Актор Талашко, звинувачений у сексуальних домаганнях, звільнився з університету Карпенка-Карого
14:57
В Україні відбулися перші електронні аукціони з продажу землі: які результати
14:57
Наталка Діденко
"Сонце світить, та не гріє": синоптик Наталка Діденко попередила про морози в Україні
14:43
мігрант кордон
На польсько-білоруському кордоні перебувають близько чотирьох тисяч мігрантів, - польські спецслужби
14:39
карантин
Черкащина переходить до "червоної" зони з 12 листопада
14:36
окупанти на Донбасі
Російські офіцери на окупованому Донбасі привласнюють зарплати військових, - розвідка
14:25
Денис Берінчик
Промоутер Усика розповів, хто принесе Україні наступний чемпіонський титул
14:20
На Донеччині затримали посадовців: привласнювали пенсії жителів ОРДЛО
14:09
Вкусити ЗЕ. Як Аваков та Разумков оголосили полювання за електоратом Півдня та Сходу
14:02
коронавірус
На Львівщині виявили 33 випадки мутованого штаму "Дельта+"
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV