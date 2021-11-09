Нідерланди передали українським прикордонникам антиковідну допомогу на понад 22 млн грн
Держприкордонслужба України отримала гуманітарну допомогу від Королівства Нідерланди на понад 22 млн грн
Про це повідомляє сайт ДПСУ.
9 листопада у Центральному клінічному госпіталі Держприкордонслужби відбулася церемонія передачі гуманітарної допомоги від Нідерландів.
Українські прикордонники отримали 1 млн хірургічних масок, 100 тис. ізоляційних халатів, близько 50 тис. медичних окулярів, а також фартухи та респіратори типу FFP2/FFP3. Загалом вартість допомоги складає понад 22 млн грн.
Гуманітарну допомогу розподілять між закладами охорони здоров'я та органами і підрозділами прикордонної служби.
Посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол нагадав про 10-річну плідну співпрацю з українськими прикордонниками, які захищають Шенгенську зону та Нідерланди від незаконної міграції.
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