Нідерланди спрямують додаткові $2,2 млрд на військову допомогу Україні
Уряд Нідерландів у п'ятницю, 17 листопада, ухвалив рішення про виділення додаткових 2,2 мільярда доларів на військову допомогу Україні у наступному році
Про це інформує Reuters.
Міністерка оборони країни Кайса Оллонґрен заявила, що це є свідченням непохитної підтримки України у війні проти Росії.
Ці кошти є частиною ширшого пакета допомоги, який Україна отримає від Нідерландів наступного року. Він вже включає 102 мільйони євро на відбудову та гуманітарну допомогу. Суму допомоги на ці потреби можуть збільшити у разі необхідності.
Пакет допомоги формуватимуться на основі запитів України. Пріоритетними будуть підтримка протиповітряної оборони, боєприпасів і військово-повітряних сил.
За словами Оллонґрен, завдяки новому пакету допомоги, загальна сума підтримки Нідерландів сягне близько 7,5 мільярдів євро.
- 3 листопада міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час візиту в Україну пообіцяла виділити 500 млн євро на боєприпаси до середини 2024 року.
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