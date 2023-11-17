Нідерланди спрямують додаткові $2,2 млрд на військову допомогу Україні

Про це інформує Reuters.

Міністерка оборони країни Кайса Оллонґрен заявила, що це є свідченням непохитної підтримки України у війні проти Росії.

Ці кошти є частиною ширшого пакета допомоги, який Україна отримає від Нідерландів наступного року. Він вже включає 102 мільйони євро на відбудову та гуманітарну допомогу. Суму допомоги на ці потреби можуть збільшити у разі необхідності.

Пакет допомоги формуватимуться на основі запитів України. Пріоритетними будуть підтримка протиповітряної оборони, боєприпасів і військово-повітряних сил.

За словами Оллонґрен, завдяки новому пакету допомоги, загальна сума підтримки Нідерландів сягне близько 7,5 мільярдів євро.