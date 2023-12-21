Нідерланди виділяють Україні на перші чотири місяці 2024 року €102 млн із річного пакета в понад €2 млрд
21 грудня уряд Нідерландів оголосив про виділення Україні 102 млн євро з пакета допомоги на 2024 рік, загальна сума якого - понад 2 млрд євро
Про це повідомили в уряді Нідерландів.
Ця сума розрахована на перші чотири місяці 2024 року, щоб допомогти Україні перезимувати й підготуватися до весни.
По 15 млн євро будуть спрямовані на Управління ООН з координації гуманітарних справ та на розмінування сільськогосподарських земель і звільнених територій.
62 млн євро виділять на підтримку уряду України в наданні базових послуг, зокрема, відновлення критичної інфраструктури та забезпечення реформ через програму для відновлення України та Молдови Світового банку, а 10 млн євро витратять на обладнання для української електромережі.
- Раніше Нідерланди виділили 9 млн євро для підтримки спроможності України розслідувати та притягувати до відповідальності Росію за міжнародні злочини.
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