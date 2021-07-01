Нідерланди з 1 липня дозволили в'їзд вакцинованим українцям

Про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Щойно отримали підтвердження: для українців відкрилася ще одна країна ЄС — Нідерланди. Повністю вакциновані громадяни України можуть знову насолоджуватися безвізом", - написав Кулеба.



Відповідно до інформації на карті МЗС, Нідерланди впускатимуть туристів, які отримали повний курс однієї з наступних вакцин: Pfizer/BioNTe, Astra Zeneca EU, Johnson & Johnson, Moderna, Covishield, Sinopharm, Sinovac.

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