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Нідерландське місто стало першим у світі, де заборонили рекламу м’яса в громадських місцях

6 вересня, 2022 вiвторок
17:39
Світ

Гарлем у Нідерландах став першим містом у світі, яке заборонило рекламу м’яса в громадських місцях, щоб запобігти споживанню м’яса

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що законодавці міста вирішили відмовитися від реклами, щоб зменшити споживання м’яса. Є надія, що відмова від реклами зменшить кількість споживаного м’яса в місті та матиме позитивний вплив на навколишнє середовище. Адже м'ясо додане до списку, що "сприяє викидам азоту в місті".

На які саме продукти та території це вплине, залишається незрозумілим. Відомо лише те, що реклама м’яса не буде дозволена в міських автобусах, укриттях і екранах у громадських місцях.

Заборона почне діяти в 2024 році. 

Справді, м'ясна промисловість є значним джерелом збільшення вуглекислого газу в усьому світі. Існують тенденції, коли уряди чи окремі особи втручаються у боротьбу з негативним впливом м’яса на навколишнє середовище.

"М’ясо так само шкідливе для навколишнього середовища", — каже радник Харлема ГроенЛінкса Зіггі Клазес, говорячи про м’ясну промисловість і щодо інших важливих кооперацій у сфері протидії виробництва викопного палива.

"Ми не можемо говорити людям про кліматичну кризу та заохочувати їх купувати продукти, які є частиною цієї причини", — наголошує Клазес.

Занепокоєння інших країн щодо екологічних наслідків м’ясної промисловості зростає. Минулого місяця екологічні активісти оскаржили уряд Англії, стверджуючи, що нація не виконує плани щодо скорочення споживання м’яса та молочних продуктів.

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Нідерланди
глобальне потепління
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