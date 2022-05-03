Ніхто не може стверджувати, що Путін не піде на вторгнення в іншу країну, - Шольц

Про це передає УНІАН.



За словами Шольца, в останні десятиліття Європа приймала за даність, що кордони "більше не будуть переміщатися силою і що необхідно поважати суверенітет держав".



"Росія порушила цей статус-кво, і тому ніхто не може стверджувати, що російський президент Володимир Путін не зробить подібного ще раз", - заявив канцлер.

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