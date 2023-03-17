Про це мовиться у відеозверненні на сайті Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, передає Інтерфакс.

"Було багато заяв ПЦУ, що нібито більш ніж половина братії хочуть перейти до них. Я постійно спілкуюся, у нас, слава Богу, не виявилося жодної людини. Ніхто не згоден переходити в цю структуру", - сказав митрополит Павло.

Зокрема митрополит Антоній заявив, що 20 березня відбудеться священний синод УПЦ (МП), де ухвалять рішення щодо ситуації з Лаврою.

Також в УПЦ (МП) вважають заяви міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка непослідовними й такими, що дискредитують церкву.