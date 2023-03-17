"Ніхто не згоден": архієрей УПЦ (МП) про перехід ченців Свято-Успенського монастиря до ПЦУ
Архієрей УПЦ московського патріархату, митрополит Павло заявив, що ченці не мають намірів переходити до Православної церкви України
Про це мовиться у відеозверненні на сайті Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, передає Інтерфакс.
"Було багато заяв ПЦУ, що нібито більш ніж половина братії хочуть перейти до них. Я постійно спілкуюся, у нас, слава Богу, не виявилося жодної людини. Ніхто не згоден переходити в цю структуру", - сказав митрополит Павло.
Зокрема митрополит Антоній заявив, що 20 березня відбудеться священний синод УПЦ (МП), де ухвалять рішення щодо ситуації з Лаврою.
Також в УПЦ (МП) вважають заяви міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка непослідовними й такими, що дискредитують церкву.
- Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що національний заповідник "Києво-Печерська лавра" планує розірвати договір про оренду з УПЦ МП.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.98
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе