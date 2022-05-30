Ніколи не забудемо: Залужний у День пам'яті звернувся до американського народу

Про це Залужний написав у telegram.

Від імені військовослужбовців Збройних Сил України він висловив американцям у День пам'яті вдячність і співчуття за загиблих.

"З моменту заснування армії Сполучених Штатів 14 червня 1775 року ваша армія боролася за свободу по всьому світу, при цьому понад 1 млн американців принесли найбільшу жертву в більш ніж 20 великих війнах", - написав Залужний.

Він підкреслив, що США боролися проти тоталітарних диктаторів, звільняли пригноблених, а потім залишали державу людям.

"Західна Європа зобов’язана своєю свободою вашому лідерству та жертвам у Другій світовій війні за знищення нацистів. Східна Європа зобов'язана своєю свободою вашому внеску в руйнування Радянського Союзу. Ваші жертви, як у бою, так і під час навчання, значною мірою сприяли поширенню демократії по всьому світу. Ми тут, в Україні, вдячні вашим військовим за допомогу у боротьбі за свободу, як зброєю, так і боєприпасами, і навчанням", - зазначив Залужний.

Він нагадав, що американська традиція шанувати загиблих, які принесли найвищу жертву, щоб інші могли жити вільними, сягає 1868 року і є натхненним прикладом.

"Сьогодні ми боремося за своє виживання, як і ваші солдати в червні 1775 року, коли була заснована ваша армія. Дякую вам за постійне лідерство у боротьбі за свободу. Ніколи не забудемо", - підсумував Залужний.

9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.

11 травня палата представників США затвердила виділення Україні $40 млрд допомоги, 19 травня рішення підтримав Сенат, а 21 травня - схвалив Байден.

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