Німеччина допоможе Україні у створенні опікових центрів

Про це заявив міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах, йдеться на сайті DW.

Зокрема, Берлін допоможе Україні у створенні опікових центрів. Адже через військові дії часто трапляються опікові травми.

Тим самим, за словами міністра, німецький уряд виконає прохання голови українського МОЗ Віктора Ляшка. Крім того, Німеччина надасть "протези найвищої якості" українцям, які втратили кінцівки, пообіцяв Лаутербах, вказав на велику кількість поранених, у тому числі дітей.

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