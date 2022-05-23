Німеччина розпочала переговори із Сенегалом щодо видобутку газу, - Шольц

Про це він сказав на пресконференції з президентом Сенегалу Макі Саллом, передає Радіо Свобода.

"Це питання заслуговує на інтенсивний розгляд", - сказав Шольц.

Сенегал має запаси газу в мільярди кубометрів і, як очікується, стане найбільшим виробником газу в регіоні.

Шольц повідомив, що його країна розпочала переговори із Сенегалом щодо видобутку газу та скрапленого природного газу.

Раніше Італія в рамках пошуку альтернатив російському газу і диверсифікації поставок енергоресурсу домовилася про збільшення імпорту газу з Алжиру.

Згодом Італія домовилася про поступове нарощування поставок блакитного палива з Анголи.