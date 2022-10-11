Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Нарешті зараз відбувається вже позитивна динаміка з системами ППО для України. Те, що Німеччина надає нам сучасні системи ППО "Iris-T", є надзвичайно доброю новиною. Я сподіваюсь, що американські, менш сучасні, але також ефективні, системи ППО Patriot нарешті опиняться в Україні", - пояснив Щерба.



Дипломат переконаний, що в Німеччині готові передати танки Україні.



"Системи ППО від наших партнерів, хоч і з запізненням, проте в нас зʼявляться і нам буде чим відбивати ракетні удари Росії. Для нас залишається відкритим питанням про танки та важке озброєння. Німці абсолютно чітко дали зрозуміти, що вони готові передати Україні танки, якщо на такий крок піде США. Проте поки ми не знаємо, на якому етапі перебуває це питання в США", - додав він.

6 вересня Die Welt повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовив у проханні прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння, а саме сучасних німецьких танків Leopard 2.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом запропонував шляхи, як Німеччина могла б організувати постачання танків "Leopard 2"

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