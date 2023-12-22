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"Німеччина готує другий фронт у війні з РФ": у мережі поширюється новий ворожий фейк

22 грудня, 2023 п'ятниця
20:03
Світ зеленський Шольц

Ворог поширює фейкову інформацію, що Німеччина готується розпочати нову проксі-війну проти Росії

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

"Німеччина готує другий фронт у війні проти Росії за вказівкою НАТО і США", - пишуть російські ЗМІ з посиланням на міністра оборони Німеччини Пісторіуса.

Насправді у статті про обороноздатність Німеччини, яку опублікували у Bild і Frankfurter Allgemeine Zeitung, не йшлося про підготовку до нападу на Росію.

За словами авторів матеріалу, саме російська агресія проти України поставила Європу на межу нової війни. Тому Німеччина має бути готовою обороняти союзників по НАТО від можливого російського нападу.

"Пісторіус же визнав, що в разі нападу Росії за "українським сценарієм" на Литву, де розміщено німецьке військове угруповання для захисту кордонів НАТО, солдати "довго не протягнуть". Тому потрібно розробити та втілити в життя стратегію захисту від можливого розширення російської агресії", - йдеться у повідомленні.

  • 21 грудня у мережі поширювалася інформація про американське громадянство дітей міністра оборони України Рустема Умєрова. У міністерстві спростували ці дані.
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Литва
Війна з Росією
фейк
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