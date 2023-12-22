Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

"Німеччина готує другий фронт у війні проти Росії за вказівкою НАТО і США", - пишуть російські ЗМІ з посиланням на міністра оборони Німеччини Пісторіуса.

Насправді у статті про обороноздатність Німеччини, яку опублікували у Bild і Frankfurter Allgemeine Zeitung, не йшлося про підготовку до нападу на Росію.

За словами авторів матеріалу, саме російська агресія проти України поставила Європу на межу нової війни. Тому Німеччина має бути готовою обороняти союзників по НАТО від можливого російського нападу.

"Пісторіус же визнав, що в разі нападу Росії за "українським сценарієм" на Литву, де розміщено німецьке військове угруповання для захисту кордонів НАТО, солдати "довго не протягнуть". Тому потрібно розробити та втілити в життя стратегію захисту від можливого розширення російської агресії", - йдеться у повідомленні.