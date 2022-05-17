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Німеччина надасть Україні 150 млн євро кредиту, вони підуть на виплати людям та відбудову

17 травня, 2022 вiвторок
21:38
Економіка Денис Шмигаль

17 травня Кабінет міністрів схвалив постанову про залучення кредиту в розмірі до 150 млн євро від державного банку німецького уряду

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий квартал.

Кредит розрахований на 15 років з урахуванням відстрочення першого платежу на 5 років.

Шмигаль зауважив, що міжнародні партнери з початку повномасштабного вторгнення РФ надали Україні понад $5 млрд.

"Україна отримає додаткові 150 млн євро фінансової підтримки від Німеччини, що збільшує загальний розмір підтримки до 300 млн євро. Ці кошти будуть направлені на підтримку наших громадян та відбудову критичної інфраструктури", – підкреслив Шмигаль.

Прем’єр додав, що уряд досяг домовленості про отримання кредиту від Японії в розмірі $100 млн та підтримки від Світового банку в розмірі $1,5 млрд.

кредит
Німеччина
фінансова допомога
Денис Шмигаль
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