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Головна війна з Росією Німеччина надасть Україні зимового обладнання на суму €11 млн, - Spiegel

Німеччина надасть Україні зимового обладнання на суму €11 млн, - Spiegel

9 жовтня, 2022 неділя
16:39
війна з Росією Бундестаг

До пакета військової допомоги на суму €11 млн увійде 100 тисяч зимових курток для військових, 100 палаток з підігрівом, мобільні електрогенератори та продуктові пайки

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на власні джерела.

У повідомленні йдеться, що в кінці літа Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про необхідність забезпечити зимовим спорядженням майже 200 тисяч українських солдатів.

Der Spiegel також повідомляє, що кілька інших країн НАТО оголосили про намір зібрати подібні до німецьких набори зимового обладнання для українських військових. 

  • Данія, Норвегія та Німеччина фінансуватимуть виготовлення для України 16 гаубиць Zuzana 2 вартістю €92 млн.

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