Німеччина надасть Україні зимового обладнання на суму €11 млн, - Spiegel

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на власні джерела.

У повідомленні йдеться, що в кінці літа Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про необхідність забезпечити зимовим спорядженням майже 200 тисяч українських солдатів.

Der Spiegel також повідомляє, що кілька інших країн НАТО оголосили про намір зібрати подібні до німецьких набори зимового обладнання для українських військових.

Данія, Норвегія та Німеччина фінансуватимуть виготовлення для України 16 гаубиць Zuzana 2 вартістю €92 млн.

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