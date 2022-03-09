Німеччина не буде відправляти винищувачі Україні

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Reuters.



Шольц зробив цю заяву після того, як Вашингтон відхилив пропозицію Польщі передати Україні свої літаки МіГ-29 через американську базу в Німеччині.



"Ми надали всі види оборонних матеріалів і надіслали зброю, про яку ми вам розповідали, але ми також повинні дуже ретельно розглядати те, що конкретно ми робимо, і, безперечно, військові літаки не є частиною цього", - сказав канцлер ФРН на пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.



Відповідаючи на запитання про те, чи Німеччина категорично проти заборони на імпорт російських енергоносіїв, Шольц відповів, що вже кілька місяців працює над зменшенням залежності країни від імпорту викопного палива.



"Є багато технічних питань, які потрібно вирішити", - зазначив канцлер.



Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу у Німеччині, але просить у США надати інші літаки.

США відповіли відмовою на пропозицію польської влади передати винищувачі МіГ-29 для підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський вкотре дорікнув Заходу за надто повільну реакцію та закликав США якнайшвидше передати Україні польські винищувачі.



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