Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung з посиланням на заяву канцлера Німеччини.

За його словами, Німеччина передаватиме Україні танки західного зразка не в односторонньому порядку, і ця умова збережеться і наступного року.

Шольц запевнив, що Німеччина є одним із найсильніших прихильників України та поставляє сучасне озброєння, таке як самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню, зенітні установки Gepard ті новітні системи ППО Iris-T.

"У всьому цьому ми дотримуємося трьох чітких принципів: По-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО і Росією. І, по-третє, не буде жодних односторонніх дій із боку Німеччини. Це критерій нашої рішучої, але обережної політики – і він діятиме і наступного року. Моє враження, що переважна більшість німців вважає це правильним", - сказав він.

15 грудня ЗМІ повідомили, що у Німеччині розпочали будівництво заводу з виробництва боєприпасів середнього калібру, у тому числі для зенітних установок Gepard, з метою незалежного постачання Бундесверу. Зокрема це пов'язано з тим, що Швейцарія двічі відмовила Берліну в реекспорті боєприпасів в Україну.

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