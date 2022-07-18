Німеччина не скасує санкцій у разі укладання миру на умовах Росії, - Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Берлін не скасує санкції проти Росії, якщо мир в Україні буде укладено на умовах Москви
Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Те, що нам, можливо, доведеться зберігати наші санкції в силі протягом тривалого часу, нам було зрозуміло від початку. Нам також ясно, що у разі миру на умовах, нав'язаних Росією, жодну з цих санкцій не буде скасовано", - написав Шольц у колонці для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Канцлер назвав таке рішення нелегким навіть для такої сильної, процвітаючої країни, як Німеччина. За його словами, багато громадян Німеччини потерпають від високих цін на бензин і на продукти, а також з тривогою чекають на рахунки за електроенергію.
"Нам знадобиться велика витримка", - констатував Шольц.
- 29 червня депутат бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер заявив, що уряд Олафа Шольца зволікає з постачанням Україні зброї через бажання нав'язати Києву мирну угоду з РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.07
Купівля 36.07Продаж 37.12
-
EUR
Купівля 35.99Продаж 37.26
- Актуальне
- Важливе