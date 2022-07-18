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Німеччина не скасує санкцій у разі укладання миру на умовах Росії, - Шольц

18 липня, 2022 понедiлок
09:30
Світ Олаф Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Берлін не скасує санкції проти Росії, якщо мир в Україні буде укладено на умовах Москви

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Те, що нам, можливо, доведеться зберігати наші санкції в силі протягом тривалого часу, нам було зрозуміло від початку. Нам також ясно, що у разі миру на умовах, нав'язаних Росією, жодну з цих санкцій не буде скасовано", - написав Шольц у колонці для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Канцлер назвав таке рішення нелегким навіть для такої сильної, процвітаючої країни, як Німеччина. За його словами, багато громадян Німеччини потерпають від високих цін на бензин і на продукти, а також з тривогою чекають на рахунки за електроенергію. 

"Нам знадобиться велика витримка", - констатував Шольц.

  • 29 червня депутат бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер заявив, що уряд Олафа Шольца зволікає з постачанням Україні зброї через бажання нав'язати Києву мирну угоду з РФ. 

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Росія
Німеччина
війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
Олаф Шольц
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