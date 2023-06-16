Німеччина негайно передасть Україні 64 ракети для Patriot

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус у другий день зустрічі глав відомств НАТО в Брюсселі, передає ntv.

"Це дуже важливий знак стійкої підтримки успішних зусиль українських Збройних Сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, на цьому особливому етапі війни", – сказав Пісторіус.

Patriot в Україні

Наразі Україна зараз має дві системи ППО Patriot: одну передали США, а іншу - Німеччина спільно з Нідерландами.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

16 травня Росія здійснила масовану атаку на Київ ракетами різних типів, а також ударними безпілотниками. Система Patriot збила всі 6 "кинджалів", які окупанти скерували на столицю України.

Британська розвідка зазначила, що вразливість "кинджалів" стала несподіванкою для РФ, адже окупанти позиціонували їх як зброю, яку неможливо уразити жодною системою ППО.

За даними WSJ, Україна до кінця 2024 року, ймовірно, отримає ще п'ять систем Patriot.