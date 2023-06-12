Україна до кінця 2024 року, ймовірно, отримає ще п'ять систем Patriot, - WSJ
Компанія Raytheon Technologies планує виготовити ще пʼять батарей системи ППО Patriot для України до кінця 2024 року
Про це повідомив генеральний директор компанії Ґреґ Гейс у коментарі для The Wall Street Journal.
Він зазначив, що компанія хоче збільшити виробництво до 12 систем Patriot на рік.
Також за його словами, компанія була вражена ефективністю комплексу, який поряд з іншими системами ППО знищив майже 90% російських цілей.
Зазначається, що Україна доопрацювала програмне забезпечення ППО Patriot, щоб комплекс міг відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше.
Patriot в Україні
Зазначимо, що наразі Україна зараз має дві системи ППО Patriot. Одну їй передали США, а іншу - Німеччина спільно з Нідерландами.
Пізніше президент Володимир Зеленський заявляв, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.
Система ППО вже показала успішний результат в Україні. Так, 4 травня над Києвом Patriot вперше збив російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал".
Нагадаємо також, що наразі Україна та Нідерланди тиснуть на Іспанію для передачі батареї ЗРК Patriot.
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