Німеччина обговорить пропозицію України щодо додаткового транзиту газу за спецумовами, - посол

Про це пише Інтерфакс-України.



"Ми отримали цю пропозицію від української сторони і надали своєму Міністерства економіки і енергетики, як і всі інші пропозиції української сторони. Ми будемо інтенсивно говорити про цю пропозицію", - цитує агентство слова посла Німеччини в Україні Анки Фельдхузен.



Вона підкреслила, що Німеччина також намагається зберегти транзит через Україну.



"Але потрібно також сказати, що транзит газу колись закінчиться повністю, тому Україні варто працювати над майбутнім цієї системи, аби забезпечити у майбутньому транзит водню, щоб Україна стала незалежною, сама могла експортувати енергію", - зазначила Фельдхузен.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данилов повідомив, що Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 млрд куб.м газу за спеціальними умовами.