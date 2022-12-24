Німеччина передала Україні 13-й БРЕМ і готує 50 польових обігрівачів
Україна отримала від Німеччини броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergerpanzer 2, автомобілі прикордонної служби, "швидку" та два вилкові навантажувачі
Про це йдеться на порталі німецького уряду.
Зазначається, що протягом останнього тижня Німеччина передала Україні ще одну, вже тринадцяту броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergerpanzer 2.
Відомо, що Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.
Крім того, у списку допомоги від Німеччини до України також 13 автомобілів прикордонної служби, одна карета швидкої допомоги та два вилкові навантажувачі.
- 22 грудня німецька опозиція звернулась до федерального уряду з проханням надати Києву зенітні ракети Patriot. Генеральний секретар опозиційного Християнсько-соціального союзу (ХСС) Мартін Губер також звернувся з проханням про постачання в Україну основних бойових танків Leopard.
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