Про це йдеться на порталі німецького уряду.

Зазначається, що протягом останнього тижня Німеччина передала Україні ще одну, вже тринадцяту броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergerpanzer 2.

Відомо, що Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.

Крім того, у списку допомоги від Німеччини до України також 13 автомобілів прикордонної служби, одна карета швидкої допомоги та два вилкові навантажувачі.

22 грудня німецька опозиція звернулась до федерального уряду з проханням надати Києву зенітні ракети Patriot. Генеральний секретар опозиційного Християнсько-соціального союзу (ХСС) Мартін Губер також звернувся з проханням про постачання в Україну основних бойових танків Leopard.

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