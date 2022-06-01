Німеччина передасть Україні РСЗВ із запасів бундесверу, - dpa
Німеччина погодилася передати Україні чотири реактивні системи залпового вогню із запасів бундесверу
Про це повідомляє DW.
За інформацією джерел dpa в німецькому уряді, ФРН планує надати Україні чотири системи залпового вогню. Постачання здійснять із запасів німецької армії та у тісній координації зі США. Американці візьмуть на себе навчання українських військових використанню комплексів.
Постачання РСЗВ, які здатні вражати цілі на великій відстані, здійснюватиметься вже у червні.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 1 червня під час виступу перед бундестагом заявив, що ФРН направить до України РСЗВ, однак не уточнив, які саме це будуть системи.
- Крім цього, Олаф Шольц 1 червня пообіцяв, що Німеччина передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T.
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