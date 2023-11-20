Німеччина підіймала винищувачі через незареєстрований політ російського літака
20 листопада літаки німецьких військово-повітряних сил злітали по тривозі через фіксацію російського штурмового літака, який летів без попередження і без зареєстрованого плану польоту
Про це повідомляє Люфтваффе.
"Наші сили швидкого реагування знову злетіли сьогодні з Лаге (земля Північний Рейн-Вестфалія), щоб ідентифікувати в міжнародному повітряному просторі російський COOT-A (Іл-20М, - ред.), який прилетів із Санкт-Петербурга без сигналу і без зареєстрованого плану польоту", - йдеться в повідомленні.
3 травня Німеччина вже підіймала в повітря два винищувачі через російський літак-розвідник, який помітили в авіапросторі над Балтійським морем.
- Нагадаємо, що 1 травня Росія порушила повітряний простір Данії та Швеції, посла РФ терміново викликали у Стокгольм
- Крім того, 29 квітня стало відомо, що винищувачі НАТО, розміщені у Балтії та Чорноморському регіоні, "багато разів" в останні дні піднімалися для перехоплення російських літаків поруч з повітряним простором країн-членів
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.2 Купівля 37.2Продаж 37.76
- EUR Купівля 40.11Продаж 41.02
- Актуальне
- Важливе