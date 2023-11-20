Німеччина підіймала винищувачі через незареєстрований політ російського літака

Про це повідомляє Люфтваффе.

"Наші сили швидкого реагування знову злетіли сьогодні з Лаге (земля Північний Рейн-Вестфалія), щоб ідентифікувати в міжнародному повітряному просторі російський COOT-A (Іл-20М, - ред.), який прилетів із Санкт-Петербурга без сигналу і без зареєстрованого плану польоту", - йдеться в повідомленні.

3 травня Німеччина вже підіймала в повітря два винищувачі через російський літак-розвідник, який помітили в авіапросторі над Балтійським морем.