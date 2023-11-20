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Німеччина підіймала винищувачі через незареєстрований політ російського літака

20 листопада, 2023 понедiлок
19:42
Світ

20 листопада літаки німецьких військово-повітряних сил злітали по тривозі через фіксацію російського штурмового літака, який летів без попередження і без зареєстрованого плану польоту

Про це повідомляє Люфтваффе.

"Наші сили швидкого реагування знову злетіли сьогодні з Лаге (земля Північний Рейн-Вестфалія), щоб ідентифікувати в міжнародному повітряному просторі російський COOT-A (Іл-20М, - ред.), який прилетів із Санкт-Петербурга без сигналу і без зареєстрованого плану польоту", - йдеться в повідомленні.

3 травня Німеччина вже підіймала в повітря два винищувачі через російський літак-розвідник, який помітили в авіапросторі над Балтійським морем.

Росія
Німеччина
російська армія
Військові новини
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