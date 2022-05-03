Німеччина підняла у повітря два винищувачі через російський літак-розвідник
Німеччина підняла у повітря два винищувачі через російський літак-розвідник, який помітили у авіапросторі над Балтійським морем
Про це повідомляє Європейська Правда із посиланням на німецьке інформаційне агентство DPA.
За попередніми даними, над Балтійським морем у міжнародному авіапросторі біля острова Рюген було зафіксовано літак-розвідник. Це змусило Німеччину цієї суботи підняти у повітря два винищувачі Eurofighter з авіабази Лааге.
Розвідувальний літак ідентифікували як російський.
Як наслідок, літак РФ у міжнародному повітряному просторі супроводжував аварійний загін із двох німецьких винищувачів.
- Нагадаємо, що 1 травня Росія порушила повітряний простір Данії та Швеції, посла РФ терміново викликали у Стокгольм
- Крім того, 29 квітня стало відомо, що винищувачі НАТО, розміщені у Балтії та Чорноморському регіоні, "багато разів" в останні дні піднімалися для перехоплення російських літаків поруч з повітряним простором країн-членів
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