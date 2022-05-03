Німеччина підняла у повітря два винищувачі через російський літак-розвідник

Про це повідомляє Європейська Правда із посиланням на німецьке інформаційне агентство DPA.

За попередніми даними, над Балтійським морем у міжнародному авіапросторі біля острова Рюген було зафіксовано літак-розвідник. Це змусило Німеччину цієї суботи підняти у повітря два винищувачі Eurofighter з авіабази Лааге.

Розвідувальний літак ідентифікували як російський.

Як наслідок, літак РФ у міжнародному повітряному просторі супроводжував аварійний загін із двох німецьких винищувачів.

