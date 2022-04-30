Німеччина підтримала заборону імпорту з Росії урану для АЕС, - Politico
Рішення Євросоюзу запровадити санкції на імпорт урану з Росії підтримала Німеччина
Про це передає POLITICO з посиланням на п'ятьох дипломатів Євросоюзу.
"Посол Німеччини в середу оголосив про нову позицію Берліна, заявивши, що вони не тільки згодні з нафтовими санкціями, але й активно підтримують поетапну відмову від нафти, а не просто обмеження цін і заборону на російський уран", - заявив один із дипломатів ЄС.
Відомо, що уран є паливом для реакторів АЕС та нових ядерних проєктів, якими керує дочірня компанія "Росатому", яка базується в Парижі. Тому "уранові санкції" суттєво скоротять його постачання до країни-агресорки.
"Для німців, австрійців та інших важливо, щоб ЄС повсюдно знижував свою енергетичну залежність від Росії. Це включає і заборону на імпорт російського ядерного палива", - сказав ще один дипломат ЄС.
- Нагадаємо, радник голови ОПУ Подоляк заявив, що ключові санкції проти Росії для завершення війни в Україні - це прямі та непрямі ембарго, обмеження для Сбербанку і Газпромбанку.
- У Путіна визнали, що через санкції перебувають "в дуже скрутному економічному становищі".
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