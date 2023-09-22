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Німеччина презентувала нового головного тренера збірної

22 вересня, 2023 п'ятниця
17:02
Спорт Юліан Нагельсманн

У п'ятницю, 22 вересня, Юліан Нагельсманн став новим головним тренером збірної Німеччини з футболу

Про це повідомляє Німецький футбольний союз.

Юліан Нагельсманн та НФС підписали контракт до 31 липня 2024 року. Колишній тренер "Баварії", "Лейпцига" та "Хоффенхайма" керуватиме командою на Євро-2024, який стане домашнім для Німеччини.

За попередньою інформацією, Нагельсманн зароблятиме 4 млн євро на рік. Раніше він заробляв 7 млн/рік у "Баварії".

  • У збірній Німеччини Юліан Нагельсманн замінить Ганса-Дітера Фліка, якого звільнили після поразки 1:4 від Японії в товариському матчі та загалом лише 4 перемог в останніх 17 зустрічах.

футбол
Німеччина
Євро-2024
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