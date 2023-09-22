Німеччина презентувала нового головного тренера збірної

Про це повідомляє Німецький футбольний союз.

Юліан Нагельсманн та НФС підписали контракт до 31 липня 2024 року. Колишній тренер "Баварії", "Лейпцига" та "Хоффенхайма" керуватиме командою на Євро-2024, який стане домашнім для Німеччини.

За попередньою інформацією, Нагельсманн зароблятиме 4 млн євро на рік. Раніше він заробляв 7 млн/рік у "Баварії".