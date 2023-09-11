Збірна Німеччини з футболу погнала тренера після ганебної поразки від Японії
Ганса-Дітера Фліка звільнили з посади головного тренера збірної Німеччини після серії з чотирьох поразок та нічиєї у товариських матчах
Про це повідомляє Німецький футбольний союз.
Фліка було звільнено після домашньої поразки Німеччини у товариському матчі від Японії з рахунком 1:4. Вона стала для команди четвертою в останніх п'яти матчах. Ще одну гру німці 12 червня звели внічию 3:3 з Україною.
58-річний Ганс-Дітер Флік очолив збірну Німеччини в серпні 2021 року. У 25 матчах під його керівництвом команда здобула 12 перемог, 7 разів зіграла внічию та 6 разів поступилася.
Головним претендентом на посаду нового головного тренера збірної Німеччини є Юліан Нагельсманн, який залишається без роботи після звільнення з "Баварії" у березні 2023 року.
12 вересня на товариську гру проти Франції збірну Німеччини виведе Руді Феллер, який обіймає посаду її директора.
Німеччина є господарем Євро-2024 та не бере участі у відбірковому турнірі.
- 12 червня у Бремені збірна України зіграла внічию з Німеччиною у першому матчі Сергія Реброва на посаді головного тренера національної команди.
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