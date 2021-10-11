Німеччина розтрощила Північну Македонію і вийшла на ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Німеччина зуміла вийти вперед лише на старті другого тайму. На 50-й хвилині Кай Хаверц відкрив рахунок у зустрічі.



Оборона Північної Македонії остаточно не витримала на 70-й хвилині, коли вперше відзначився Тімо Вернер, а вже буквально через декілька атак форвард оформив дубль.



Останній гол у зустрічі був забитий на 83-й хвилині. Його автор - Джамал Мусіала.



Німеччина за два тури до кінця забезпечила собі перше місце в групі J, що означає - достроковий вихід на ЧС-2022. Друге місце і 13 очок у Румунії, слідом йдуть Північна Македонія і Вірменія, у них по 12 балів. Ці команди продовжують боротьбу за кваліфікацію у плей-офф.

ЧС-2022



Кваліфікація. 8-й тур

11 жовтня

Група Н

Північна Македонія - Німеччина 0:4



Голи: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусіала, 83