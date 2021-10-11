Німеччина розтрощила Північну Македонію і вийшла на ЧС-2022
У 8-му турі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 збірна Німеччини розгромно перемогла Північну Македонію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Німеччина зуміла вийти вперед лише на старті другого тайму. На 50-й хвилині Кай Хаверц відкрив рахунок у зустрічі.
Оборона Північної Македонії остаточно не витримала на 70-й хвилині, коли вперше відзначився Тімо Вернер, а вже буквально через декілька атак форвард оформив дубль.
Останній гол у зустрічі був забитий на 83-й хвилині. Його автор - Джамал Мусіала.
Німеччина за два тури до кінця забезпечила собі перше місце в групі J, що означає - достроковий вихід на ЧС-2022. Друге місце і 13 очок у Румунії, слідом йдуть Північна Македонія і Вірменія, у них по 12 балів. Ці команди продовжують боротьбу за кваліфікацію у плей-офф.
ЧС-2022
Кваліфікація. 8-й тур
11 жовтня
Група Н
Північна Македонія - Німеччина 0:4
Голи: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусіала, 83
- Нагадаємо, 9 жовтня збірна Боснії і Герцеговини перемогла Казахстан у кваліфікації чемпіонату світу-2022 та випередила Україну в турнірній таблиці групи D.
- Після цього в суботу збірна України перемогла у Гельсінкі Фінляндію та повернула собі другу позицію.
- 11 жовтня у 8-му турі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 Кіпр втратив перемогу над Мальтою.
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