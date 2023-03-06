Німеччина та Велика Британія вперше проведуть спільні повітряні операції над Естонією
Німеччина та Велика Британія вперше проведуть спільні повітряні операції НАТО з патрулювання повітряного простору над Естонією
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, цитує Sky News.
В цих операціях, які триватимуть чотири місяці, візьмуть участь близько 300 військовослужбовців військово-повітряних сил Великої Британії зі 140-го експедиційного авіакрила. Вони працюватимуть разом із винищувачами Typhoon з німецьких військово-повітряних сил на реальних "інтегрованих" місіях.
Воллес зазначив, що персонал ВПС Німеччини та Великої Британії виконує в Естонії "життєво важливу роль". Зокрема, він забезпечує безпеку європейського неба і посилює присутність НАТО на сході Європи.
"Спільні операції такого роду демонструють силу і єдність Альянсу НАТО і нашу спільну рішучість підтримувати мир і безпеку в усьому регіоні", - наголосив Воллес.
Командир німецького загону Крістоф Гахмайстер зазначив, що співпраця із союзниками Королівських ВПС під час реальної місії - це те, чого вони чекали від самого початку цієї місії.
"Тепер ми можемо продемонструвати оперативну сумісність у ці складні часи задля захисту наших балтійських партнерів і східного флангу НАТО", - сказав Гахмайстер.
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